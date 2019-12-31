Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя

Переговоры об интеграции России и Белоруссии в 2019 году не завершились принятием однозначного решения, констатируют эксперты. Александр Лукашенко успешно использовал все свои ораторские приемы и политические возможности, чтобы максимально отсрочить время начала этого процесса.
«Если целью Лукашенко в 2019 году было сохранить независимость и суверенитет Беларуси, то он ее достиг – новая интеграционная программа пока не подписана», – сообщает сайт belsat.eu. Однако, отмечают журналисты, называть президента Белоруссии однозначным победителем в этой ситуации нельзя.
«Лукашенко начал интеграционные переговоры, рассчитывая получить от Москвы скидки на газ и компенсацию за «налоговый маневр». Достичь этого он не смог, при том негативные последствия «маневра» уже начали сказываться на экономике Беларуси. Поэтому говорить о том, что Лукашенко перехитрил Путина, не приходится», – уверены эксперты.
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