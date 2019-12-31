Ученые определили оптимальную продолжительность сна

Британские ученые установили взаимосвязь между продолжительностью сна с риском возникновения фиброза легких. Исследователи также определили, какой сон можно назвать слишком коротким, а какой – слишком долгим, сообщает телеканал «Царьград».

К заболеванию может привести любая из этих крайностей. Согласно выводам специалистов, чрезмерно коротким можно назвать сон в течение четырех часов и менее, а «пересыпом» – 11 и более часов. Тем не менее, короткий сон повышает риск фиброза вдвое, а слишком долгий – втрое. Оптимальным ученые назвали семичасовой сон.

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