Ученые определили оптимальную продолжительность сна

31.12.2019, 13:30, Разное

Британские ученые установили взаимосвязь между продолжительностью сна с риском возникновения фиброза легких. Исследователи также определили, какой сон можно назвать слишком коротким, а какой – слишком долгим, сообщает телеканал «Царьград».

К заболеванию может привести любая из этих крайностей. Согласно выводам специалистов, чрезмерно коротким можно назвать сон в течение четырех часов и менее, а «пересыпом» – 11 и более часов. Тем не менее, короткий сон повышает риск фиброза вдвое, а слишком долгий – втрое. Оптимальным ученые назвали семичасовой сон. 



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