Украина и Словакия договорились об объединении трансграничных газопроводов – СМИ

31.12.2019, 13:30, Новости дня

Украина и Словакия подписали соглашение об объединении газопроводов на границе двух стран. Об этом ZN.UA сообщили 31 декабря источники в НАК «Нафтогаз України».

Со стороны Словакии договор об объединении трансграничных газопроводов (договор об интерконнекторе, interconnection agreement) подписал словацкий газовый оператор SPP.

Издание отмечает, что такой договор позволяет осуществлять виртуальный реверс газа в Украину.

Собеседник ZN.UA не раскрыл детали соглашения.

Украина перестала закупать газ у российского газового монополиста «Газпром» в ноябре 2015 года и начала поставлять реверсный газ из трех стран – Польши, Венгрии и Словакии.

В России называли «искусственным реверсом» закупку Украиной газа у европейских стран. «Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников», – заявил в феврале 2017 году министр энергетики РФ Александр Новак.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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