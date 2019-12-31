Эксперт рассказал о требованиях к образованию дипломатов

Послы не проходят никаких тестов по истории страны, в которой им предстоит работать, поскольку они должны знать ее априори, сообщил газете ВЗГЛЯД доцент Дипломатической академии МИД РФ Петр Цветов.
Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер написала в соцсети, что «Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну». После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории тех стран, в которых им предстоит работать.
«Дипломат должен знать не меньше двух иностранных языков, историю международных отношений, протокол и протокольную практику, историю своей страны. В случае с Россией, он также должен быть патриотом. Желательно, чтобы перед тем, как дипломат поедет в другую страну – изучил ее историю и культуру», – рассказывает Цветов.
При этом доцент отмечает, что последний пункт не является обязательным и нигде никак не проверяется. Самостоятельное изучение материалов о стране и подготовка к путешествию воспринимается как само собой разумеющееся, поэтому никаких тестов для проверки не требуется.
Цветов также объясняет, что в РФ относятся к подбору и подготовке международных специалистов очень серьезно, поэтому никто даже не задумывался о введении каких-то дополнительных проверок.
«Если говорить про Россию, то на сегодняшний день МИД принимает выпускников только ограниченного числа вузов: МГИМО, наша Дипломатическая академия, Институт стран Азии и Африки и МГЛУ. Несмотря на то, что профессиональная подготовка выпускников высокая, они все равно проходят тестирование по двум языкам», – говорит Цветов.
Российский МИД, по словам доцента, относится очень серьезно к отбору сотрудников, поэтому в аппарат практически всегда берут только обладателей красного диплома.
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