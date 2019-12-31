Нурмагомедов-старший пообещал побороть Макгрегора за полминуты

Отец и тренер российского борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором.
«Могу против него в любое время выйти на крестный захват», – передает «Спорт-Экспресс» слова Нурмагомедова.
Он добавил, что каждый день тренируется и находится в отличной физической форме. Нурмагомедов уточнил, что может бороться со своими учениками по полторы-две минуты. Однако с Хабибом и Исламом Махачевым ему сложнее участвовать в спарринге, чем с другими бойцами.
Напомним, в апреле Абдулманап заявил, что реванш с Конором Макгрегором будет возможен при условии проведения боя в России.
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