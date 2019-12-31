Нурмагомедов-старший пообещал побороть Макгрегора за полминуты

31.12.2019, 13:26, Новости дня

Отец и тренер российского борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

«Могу против него в любое время выйти на крестный захват», – передает «Спорт-Экспресс» слова Нурмагомедова.

Он добавил, что каждый день тренируется и находится в отличной физической форме. Нурмагомедов уточнил, что может бороться со своими учениками по полторы-две минуты. Однако с Хабибом и Исламом Махачевым ему сложнее участвовать в спарринге, чем с другими бойцами.

Напомним, в апреле Абдулманап заявил, что реванш с Конором Макгрегором будет возможен при условии проведения боя в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри. «Предновогоднее настроение», – подписал ролик Максим Галкин в своем «Инстаграм». В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. «Ну, Лиза, актриса», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика