Нурмагомедов-старший пообещал побороть Макгрегора за полминуты

Отец и тренер российского борца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

«Могу против него в любое время выйти на крестный захват», – передает «Спорт-Экспресс» слова Нурмагомедова.

Он добавил, что каждый день тренируется и находится в отличной физической форме. Нурмагомедов уточнил, что может бороться со своими учениками по полторы-две минуты. Однако с Хабибом и Исламом Махачевым ему сложнее участвовать в спарринге, чем с другими бойцами.

Напомним, в апреле Абдулманап заявил, что реванш с Конором Макгрегором будет возможен при условии проведения боя в России.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат Гарри. «Предновогоднее настроение», – подписал ролик Максим Галкин в своем «Инстаграм». В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся в полную силу. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. «Ну, Лиза, актриса», […]