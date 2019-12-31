Бориса Корчевникова заподозрили в романе с Еленой Жосул

Отечественный киноактёр и телеведущий Борис Корчевников новой публикацией в Instagram спровоцировал слухи о возможных переменах в личной жизни. Подписчики заподозрили, что у знаменитости роман с коллегой – ведущей на телеканале «Спас» Еленой Жосул.

В начале декабря Борис Корчевников в соцсети разместил пост, в котором показал цепочку с кулоном. В подписи к фото телеведущий поинтересовался у подписчиков, хотят ли они себе такое украшение. В одной из последних публикаций артист обнародовал фото Елены Жосул, акцентировав внимание на кулоне. Некоторые фолловеры заметили, что теперь им стало понятно, кому предназначалось оригинальное украшение, предположив в связи с этим романтические отношения между коллегами.



Борис Корчевников пока не прокомментировал «зарождающиеся» слухи, а в посте поздравил всех подписчиков от себя и от Елены Жосул с грядущими праздниками. Телеведущий особо отметил, что чувствует себя с коллегой всегда «хорошо и интересно», поэтому их совместная работа на «Спасе» продолжится и уже идёт обсуждение планов на следующий год.

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