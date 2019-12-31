Ксения Бородина подвела итоги уходящего 2019 года: «Отношения с супругом итальянские, но одновременно прекрасные»

Бессменная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина на странице в Instagram подвела личные итоги уходящего 2019 года. Знаменитость отметила, что отношения с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, остаются по-прежнему «итальянскими», но одновременно «прекрасными».

Ксения Бородина призналась, что несмотря на все сложности не может сказать ничего плохого о прожитом годе. Во-первых, дочери Тея и Маруся стали взрослее, радуют мать успехами в школе и детском саду. С супругом отношения мало изменились, всё так же оставаясь «по-итальянски» страстными, но при этом Бородина отметила, что они с мужем становятся ближе и мудрее. Больше в уходящем ходу телеведущая общалась с матерью, хотя и раньше они были очень близки.

Вспомнила Ксения Бородина о друзьях, которые в уходящем году «подкладывали свинью». Ведущая уверена, что любые потери дают человеку мудрость и опыт, а настоящая дружба измеряется не «количеством», а «качеством». Подведя итоги, Бородина пожелала всем подписчикам радости в 2020 году, чтобы всех стороной обходили проблемы и ненастья.

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