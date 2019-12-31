Берлин оценил подписание соглашения о транзите газа через Украину

Правительство Германии приветствует достижение в Вене соглашения между Россией и Украиной о транзите газа с 1 января 2020 года.

«Правительство ФРГ приветствует тот факт, что поздним вечером 30 декабря Газпром, Нафтогаз и оператор ГТС Украины после многодневных переговоров в Вене договорились о новых соглашениях по транзиту российского газа через Украину с 1 января 2020 года», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Там отмечается, что основой для соглашений стали достигнутые в Берлине 19 декабря 2019 года и в Минске 20 декабря 2019 года принципиальные договоренности о транзите с 2020 года.

Напомним, вечером в понедельник, 30 декабря, РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Актер Иван Охлобыстин назвал самый кассовый фильм 2019 года «Текст» провальным для отечественного современного кинематографа. Иметь собственное мнение по поводу значимости произведения искусства для любого человека весьма похвально, но для этого необходимо хотя бы прочитать книгу или посмотреть фильм. В роли критика Охлобыстин выступил на съёмках шоу «Морозова Х3», проходящих на YouTube. Фраза о том, […]