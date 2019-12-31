Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

31.12.2019, 13:18, Разное

Знаменитую американскую актрису Шэрон Стоун заблокировали в мобильном приложении для знакомств Bubmle. Пользователи программы пожаловались на ее аккаунт, не поверив, что звезда «Основного инстинкта» ищет любовь, передает Пятый канал.

Артистка обратилась к администрации проекта с просьбой разблокировать ее аккаунт. Она заверила модераторов, что действительно зарегистрировалась в приложении.

«Эй, Bumble, быть мной – это повод для исключения? Не закрывайте для меня улей», – написала актриса.



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