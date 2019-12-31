Михайлюк повторил личный рекорд результативности в НБА, Лень оформил дабл-дабл

Украинские баскетболисты, которые выступают в НБА, Святослав Михайлюк и Алексей Лень приняли участие в поединках регулярного сезона НБА, сообщает Tribuna.com.

Михайлюк, который выступает за «Детройт», в матче против «Юты» провел на площадке 31 минуту, заработал 15 очков и совершил три подбора. Украинец повторил свой рекорд результативности в НБА, который он поставил в начале декабря.

«Детройт» проиграл «Юте» со счетом 81:104. После этого поединка команда, в которой выступает украинец, занимает 11-е место в Восточной конференции НБА.

Лень, который выступает за «Атланту», провел на паркете в игре против «Орландо» 24 минуты, за это время украинец набрал 18 очков, совершил 12 подборов и отдал две результативные передачи, пишет Tribuna.com.

Если игрок совершил более 10 результативных действий в двух главных показателях (в случае с Ленем – очки и подборы), это называется дабл-дабл.

«Атланта» победила «Орландо» со счетом 101:93, но занимает последнее место в Восточной конференции НБА.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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