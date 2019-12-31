Зеленский и Путин поздравили друг друга с праздниками и обсудили новый обмен

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента на своей странице в Facebook.

«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», – говорится в сообщении.

Собеседники договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе крымчан, находящихся на территории аннексированного Крыма и РФ, и россиян, которые удерживаются в Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время», – отметили в пресс-службе.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним…. Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 31. detsember 2019

На сайте президента РФ подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского Комплекса мер сторонами внутриукраинского конфликта. Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. На нем Зеленский и Путин впервые встретились. Саммит продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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