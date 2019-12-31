Наука: ДНК показала, что жирафы — это не один вид, а четыре

У одного из самых интересных животных Африки есть секрет. Генетический анализ показал, что жираф — это не один вид, а четыре разных. Такой вывод может в корне изменить подход защитников природных ресурсов к этим животным.

Ранее ученые делили жирафов на несколько подвидов на основе их окраса и места обитания. Однако ближайшее рассмотрение их генов показало, что жирафы фактически должны быть разделены на четыре отдельные родословные, которые не скрещиваются в дикой природе. Об этом ученые сообщили 8 сентября 2016 года в работе, опубликованной в Current Biology. Предыдущие генетические исследования показывали, что действительно существуют дискретные популяции жирафов, которые редко контактируют, но впервые исследование позволило выявить различия на уровне видов, говорит Аксель Янке, генетик из Университета Гете во Франкфурте, Германия, старший автор исследования.

«Это удивительное открытие», говорит он и добавляет, что жирафы очень подвижные, распространенные животные, которые имели кучу шансов скреститься в дикой природе, если бы только захотели. «Вопрос на миллион долларов: что разделяло их в прошлом». Янке предполагает, что реки или другие физические барьеры могли удерживать виды разделенными достаточно долго, чтобы появились новые.

Размышляя о жвачных

В исследовании было изучено распределение 7 специфических генетических последовательностей — подобранных, чтобы позволить ученым измерить генетическое разнообразие — в ядерной ДНК из биопсии кожи 190 жирафов. Они также изучили митохондриальную ДНК животных. Последовательности можно разделить на четыре различных модели, которые сильно разграничивают отдельные виды. Янке говорит, что каждый из четырех видов жирафов отличается от другого, как бурый медведь (Ursus arctos) от белого медведя (Ursus maritimus).

Исследователи предложили заменить нынешнее название вида Giraffa camelopardalis четырьмя новыми: южный жираф (G. giraffa), который водится преимущественно в Южной Африке, Намибии и Ботсване; жираф Масаи (G. tippelskirchi) из Танзании, Кении и Замбии; сетчатый жираф (G. reticulata), который водится в Кении, Сомали и южной Эфиопии; и северный жираф (G. camelopardalis), который водится разрозненными группами в центральной и восточной частях континента. Один оставшийся подвид — это нубийский жираф (G. camelopardalis camelopardalis) из Эфиопии и Южного Судана. Это отдельный подвид северного жирафа.

«Это исследование довольно убедительное», говорит Джордж Амато, консервационный биолог из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, который проводит обширные исследования генетики африканской дикой природы. «Я приветствую его и то, что оно добавляет к нашему пониманию, африканской биогеографии».

Янке говорит, что эти выводы имеют очевидные последствия для сохранения вида: все виды жирафов должны быть защищены; особое внимание нужно уделить северному и сетчатому жирафу. Каждый из этих видов включает меньше 10.000 особей. По данным Фонда по сохранению жирафов, общее число жирафов сократилось с более чем 140.000 в конце 1990-х до менее 80.000 сегодня, по большей части из-за охоты и утраты места обитания.

В поисках ясности

Однако применить новые результаты непосредственно к усилиям по сохранению может быть затруднительно. «На текущий момент мы еще не в полной мере осознаем силу геномики в сохранении», говорит Аарон Шафер, генетик из Университета Трента в Питерборо, Канада. Генетики могут открывать новые виды, но не всегда понятно, что из этих открытий может помочь нам в защите животных.

Амато отмечает сильные параллели между жирафами и африканскими слонами, которых классифицировали как один вид, пока исследование 2010 года не обеспечило генетические доказательства того, что их было на самом деле два: лесные слоны (Loxodonta cyclotis) и саванные слоны (Loxodonta africana). Эта находка увеличила число призывов к защите лесных слонов, которых оказалось меньше.

Тем не менее Международный союз охраны природы считает два вида слонов за один, опасаясь, что разделение подвесит в неопределенное состояние гибриды лесных и саванных слонов. А фактические данные, показывающие, что многие популяции американских бизонов (Bison bison) включают небольшие количества ДНК от домашнего рогатого скота, вызвали озабоченность по поводу того, стоит ли вообще спасать полукровные стада, ведь они не полностью дикие. Амато и другие биологи утверждают, что животные нуждаются в защите, потому что остаются экологически функциональными бизонами.

Пока непонятно, окажет ли последнее исследование какое-нибудь влияние на сохранение жирафов. Самый непосредственный эффект может проявиться в зоопарках, которые торгуют млекопитающими в селекционных целях: теперь, когда исследователи определили отдельные виды, работникам зоопарка будет проще подыскивать соответствующую пару.

Обнаружение отдельных видов жирафов могло произойти и раньше, но наука обделила этих животных внимание. Они были довольно широко распространены в своей среде обитания и мало заботили браконьеров. К ним относились как к чему-то само собой разумеющемуся.

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