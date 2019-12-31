Путин и Зеленский обсудили подписание контракта на транзит газа через Украину

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора во вторник поприветствовали подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины, информирует пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. В ходе беседы Путин и Зеленский обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 года, информирует пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Зеленский отметили конструктивный характер переговоров по газу, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других тем. Президенты указали на важность сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

«Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», – указали в Кремле.

Также Путин и Зеленский дали позитивную оценку обмену Киевом и Донбассом удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». «Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта», – добавили в Кремле.

В свою очередь в офисе президента Украины указали, что Путин и Зеленский договорились срочно согласовать список для освобождения украинцев в России. Кроме того, президенты выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе в ближайшее время, передает РИА «Новости».

Напомним, вечером в понедельник, 30 декабря, РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.

По расчетам Киева, ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.

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