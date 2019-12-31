В Ростове Великом от служения отстранили священника, подписавшего письмо против «московского дела»

Ярославская епархия запретила служить иерею Александру Парфенову, подписавшему письмо в защиту фигурантов «московского дела». Запрет введен на пять лет, сказал он «Новой газете».

Формальной причиной отстранения стала передача собранных отцом Александром сельских церковных архивов в Ростовский государственный музей-заповедник. Священник считает, что там они будут в большей сохранности, однако епархиальные власти требовали передать документы им. В ответ на отказ — отстранили.

Сам отец Александр также связывает преследования со своей активной позицией, и, в том числе, со своей краеведческой деятельностью. Священник борется за сохранение исторической местности «Гора святой Марии» в Ростовском районе, где местные власти хотели устроить карьер путем незаконного выведения участка из реестра памятников археологии, хотя там находятся исторически значимые объекты, датируемые XI и XII веками.

Письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела» было опубликовано 17 сентября, сейчас его подписали 182 человека. Источник в московской Патриархии рассказывал «Новой», что священников не намерены наказывать за подписание письма.

Тем не менее, на ряд подписантов давление оказывалось. Так, клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов написал объяснительную записку из-за того, что подписал письмо в защиту обвиняемых. Под запрет также попал священник Марк Мазитов из города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ).

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Источник: Новая газета

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