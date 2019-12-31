Глава дипмиссии США на Украине назвал «невероятным» пребывание в Киеве

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, покидающий свой пост, заявил, что его пребывание в Киеве было «невероятным».

В видеообращении, опубликованном в Twitter посольства, Тейлор заявил, что все время его пребывания в Киеве «было невероятным».

«Была избрана новая Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой», – добавил он.

Тейлор отметил также прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, обмен удерживаемыми лицами, телефонные разговоры между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Дипломат в очередной раз заверил в поддержке Украины со стороны Вашингтона: «Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этого – санкции против «Северного потока – 2».

Уильям Тейлор находился на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года. В начале января 2020 года его сменит дипломат Кристина Квин.

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