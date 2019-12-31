Посол США в Польше указала на виновников Второй мировой войны

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер сочла Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны, передаёт The Times. При этом, по словам Мосбахер, Польша, вопреки словам президента РФ Владимира Путина, была лишь жертвой конфликта.



Reuters

США вмешались в спор РФ и Польши относительно того, на ком лежит ответственность за начало Второй мировой войны, пишет The Times.

Так, посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Вторую мировую войну развязали лидеры Германии и СССР Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, тем самым отреагировав на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ряд европейских стран, в частности Польша, вступили в сговор с нацистами накануне войны.

«Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», — написала посол на своей страничке в Twitter.

Как отмечает издание, Мосбахер встала на защиту позиции польского правительства, которое осудило слова российского лидера в ходе ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Тогда Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу уже после того, как правительство этой страны утратило контроль над своими вооружёнными силами.

В частности, в воскресенье премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно». По его словам, нацистская Германия и Советский Союз начали войну с «совместного поражения независимой Польши».

В качестве доказательства «агрессии» Москвы Моравецкий указал на Катынский расстрел и убийство этнических поляков в Советском Союзе. При этом, как отмечает The Times, он счёл, что комментарии Путина призваны отвлечь внимание от текущих неудач РФ на мировой арене, таких как неспособность смягчить санкции ЕС.

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