Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк оказался в больнице в Таиланде. Артист также сообщил, что у него возникли проблемы со страховой компанией, сообщает Life.
Бадюк пояснил, что у него начал выходить камень из почки. Врачи сказали, что у него хроническое заболевание, хотя прежде ему не приходилось обращаться с ней к медикам. Теперь актеру необходима дорогостоящая операция, деньги на которую он намерен попросить у своих родных и друзей.
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