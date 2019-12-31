Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде

Российский актер Сергей Бадюк оказался в больнице в Таиланде. Артист также сообщил, что у него возникли проблемы со страховой компанией, сообщает Life.

Бадюк пояснил, что у него начал выходить камень из почки. Врачи сказали, что у него хроническое заболевание, хотя прежде ему не приходилось обращаться с ней к медикам. Теперь актеру необходима дорогостоящая операция, деньги на которую он намерен попросить у своих родных и друзей.

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