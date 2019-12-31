Минск выразил интерес в сотрудничестве с НАТО

31.12.2019, 12:58, Новости дня

Белоруссия готова развивать сотрудничество с НАТО, это является одним из направлений многовекторной внешней политики государства, направленной на поддержание дружеских и добрососедских отношений с иностранными партнерами, заявили в министерстве обороны Белоруссии.

«Республика Беларусь заинтересована в поддержании и развитии диалога с НАТО. Это естественно, учитывая тот факт, что альянс является военно-политическим актором мирового уровня», – передает ТАСС сообщение минобороны Белоруссии.

Там добавили, что Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений.

«Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а переговорном процессе», – отметили в оборонном ведомстве республики.

Напомним, 19 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах.



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