Бедрос Киркоров попытался флиртовать с матерью Стаса Михайлова

31.12.2019, 12:54, Разное

Оказавшаяся в числе приглашенных Катя Лельпоказала
в своем блоге в «Инстаграм», как отдыхает ее звездное окружение. Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим
убранством.

На столе красовались живые цветы, канделябры
и зажженные свечи, яркие фрукты. В центре
внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Михаилова Людмила. Бедрос
Киркоров предложил сыну Филиппу и сестре Мари – спеть для нее композицию «Мама»,
передает Teleprogramma.pro.

Певец исполнил специально для нее трогательную песню. Он добавил, что ее
пели все великие артисты своим матерям.

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