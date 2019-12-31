Бедрос Киркоров попытался флиртовать с матерью Стаса Михайлова

Оказавшаяся в числе приглашенных Катя Лельпоказала

в своем блоге в «Инстаграм», как отдыхает ее звездное окружение. Праздничный стол Михайловых радовал глаз своим

убранством.

На столе красовались живые цветы, канделябры

и зажженные свечи, яркие фрукты. В центре

внимания в какой-то момент оказалась мама Стаса Михаилова Людмила. Бедрос

Киркоров предложил сыну Филиппу и сестре Мари – спеть для нее композицию «Мама»,

передает Teleprogramma.pro.

Певец исполнил специально для нее трогательную песню. Он добавил, что ее

пели все великие артисты своим матерям.

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