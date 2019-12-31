«Беззаконие, лицемерие и скотство»: Порошенко разнесли после триумфа Зеленского

Участие в обмене пленными сотрудников украинского «Беркута» вызвало широкий общественный резонанс на Украине, особенно среди сторонников бывшего президента страны Петра Порошенко и примкнувшим к ним радикалов. «Воют о беззаконии, мол, выпустили убийц активистов Майдана», – описал их реакцию украинский журналист, телеведущий канала «НАШ» Ростислав Сухачев.

Однако, добавил он, на деле проблемы с исполнением закона в рамках судебных разбирательств, связанных с событиями на Майдане, начались как раз при Петре Порошенко. В частности, тогда власти страны лично принимали решение об освобождении весьма одиозных фигур, своим волевым решением меняя им обвинения или переставляя занимающихся расследованием ответственных лиц. В результате под стражей остались, главным образом, только те, кто всего лишь исполнял приказы в полном соответствии с законом.

«Все постмайданное пятилетие Порошенко – сплошное беззаконие, лицемерие и скотство», – подчеркнул Ростислав Сухачев.

Шаги действующего президента страны, уверен он, наоборот, следует расценивать как однозначную победу, которая несет в себе надежду на дальнейшее улучшение ситуации. «Зеленскому все таки удалось, вопреки внутреннему сопротивлению попередников– завистников провести обмен. Этот шаг вселяет осторожный оптимизм», – цитирует издание «Политнавигатор» украинского журналиста.

Напомним, Петр Порошенко после сокрушительного поражения на выборах президента Украины встал в жесткую оппозицию к своему преемнику. Владимир Зеленский стал объектом для критики по самому широкому кругу вопросов. Главным образом радикалы и националисты винят его в недостаточно жесткой позиции по российско-украинским отношениям и по мирному выходу из кризиса в Донбассе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен в российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала «Антиглянец» без малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала «Содержанки». В кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира Мишукова. «Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но, безусловно, приятно (мы все же ветераны […]