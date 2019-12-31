Полиция не увидела нарушений в нецензурной брани мэра Липецка

31.12.2019, 12:44, Новости дня

Полиция не увидела правонарушений в действиях мэра Липецка Евгении Уваркиной, которая нецензурно выразилась по поводу ремонта в городском парке, сообщили в региональном УМВД.

«Отказано в возбуждении административного дела по ст. 20.1 (КоАП РФ – мелкое хулиганство). Там нет состава административного правонарушения», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой якобы мэр Липецка Уваркина осматривает парк и обращается к городским чиновникам по поводу плохо проделанной работы. В ролике женщина злоупотребляет нецензурной лексикой.

В Горсовете сообщили, что не станут рассматривать обращение местного депутата по поводу мата Уваркиной. В прокуратуре также сообщили, что для принятия мер реагирования на обращение парламентария оснований нет.

Сама Уваркина признавала, что на самом деле материлась в видео, однако оно было отправлено в рабочий чат и не предназначалось для общественности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети опубликовали рейтинг самых лучших секс-сцен в российском кино за 2019 год. Согласно опросу телеграм-канала «Антиглянец» без малого половине респондентов пришелся по душе интимный момент из сериала «Содержанки». В кадре героиня Ольги Сутуловой занимается грубым сексом с персонажем Владимира Мишукова. «Мы с Володькой думали, что драматические артисты, но, безусловно, приятно (мы все же ветераны […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика