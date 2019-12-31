Глава Минпросвещения РФ рассказала о дефиците учителей в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о том, каких учителей не хватает в московских школах. По словам главы ведомства, образовательным учреждениям не хватает специалистов в области иностранных языков, информатики и математики, сообщает «Вечерняя Москва».
Васильева отметила, что имеет место и проблема молодых педагогов. Доля преподавателей в возрасте до 29 лет составляет лишь 6%. Основной возраст учителей составляет 45-52 года. Министр считает, что данная ситуация не изменится до 2029 года.
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