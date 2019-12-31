В Китае в результате обвала в тоннеле погибли четыре человека

Вечером 30 декабря в строящемся тоннеле в провинции Шаньси на севере Китая произошел обвал, жертвой которого стали четыре человека. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщило Xinhua.

Тела трех погибших были извлечены из-под завала, еще один пострадавший скончался в больнице.

По состоянию на утро 31 декабря в ловушке за строительным мусором в тоннеле остаются два человека.

Всего в момент обрушения в тоннеле там находилось шесть человек.

Количество обвалившегося строительного мусора оценивается в 200 м³. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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