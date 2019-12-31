В Польше удерживаются семь украинцев, которых требует выдать Россия – МИД Украины

С 2016-го по 2019 год в Польше задержали 19 граждан Украины, данные о которых были внесены в базу Интерпола, с целью дальнейшей экстрадиции в РФ. Об этом «Громадському радіо» сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

На данный момент в Польше удерживаются семь украинцев, которых требует выдать Россия.

Еще трем гражданам Украины, которые также разыскиваются РФ, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной – по какой причине, в ведомстве не пояснили. Там также не уточнили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как правило, основанием для подготовки запросов об экстрадиции со стороны РФ служит подозрение в причастности указанных украинцев к торговле оружием, контрабанде наркотических средств и разбойным нападениям, добавили в украинском МИД.

Тема задержания украинцев в Польше по запросу РФ стала актуальной после того, как 9 ноября польские пограничники задержали заместителя главы партии УНА-УНСО Игоря Мазура в пункте пропуска «Дорогуск» по запросу РФ. В Польшу он направлялся по приглашению вице-спикера Сейма Беаты Мазурек, утверждают в УНА-УНСО. В России разыскивают украинца в связи с войной в Чечне. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя задержание Мазура, заявил, что РФ использует Интерпол для политически мотивированных преследований украинцев.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская заявила, что задержание Мазура – исключительно техническое выполнение Польшей международных обязательств. По ее словам, для украинца «дорога в Россию не открыта».

На данный момент Мазур находится в Украине, материалы его дела, переданные РФ, изучают польские правоохранители.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков главное достижение страны в 2019 году. По словам представителя Кремля, за этот период удалось остановить тенденцию по снижению благосостояния населения, передает «ТВ Центр». Он отметил, что в настоящее время этот показатель начал медленно повышаться. Главной неудачей, в свою очередь, стали низкие темпы роста российской экономики. Однако Песков заверил, что страна […]