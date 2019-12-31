Сербская церковь ответила на «последнее предупреждение» премьера Черногории

Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) ответила главе правительства Душко Марковичу, который сделал духовенству «последнее предупреждение» в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.

«Премьер Маркович несправедливо призывает нашего митрополита (Амфилохия) к ответственности за насилие и абсолютно неприемлемо делает ему какие-то «предупреждения», хотя сам митрополит и митрополия четко и однозначно заявили, что против насилия. Наша церковь не выступает против государства и никоим образом не подрывает его строй, каждое нападение на полицию считаем провокацией в отношении церкви», – говорится в сообщении Черногорско-Приморской митрополии.

Духовенство уверено, что «власти Черногории своими неразумными действиями испортили праздничную радость всем православным верующим и христианам» в стране. «Но мы молимся Богу и за них, чтобы Господь их вразумил, и призываем их отказаться от намерений унизить нашу церковь», – отметила митрополия.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича, как указали в РПЦ, решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

При этом, как передает РИА «Новости», глава кабмина Душко Маркович в понедельник упрекнул СПЦ в подстрекательстве верующих к беспорядкам и сделал духовенству Сербской православной церкви «последнее предупреждение». Представители СПЦ отказались взять на себя ответственность за насилие на протестах.

Тем временем стало известно, что в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.





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Последнее: Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) ответила главе правительства Душко Марковичу, который сделал духовенству «последнее предупреждение» в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях. «Премьер Маркович несправедливо призывает нашего митрополита (Амфилохия) к ответственности за насилие и абсолютно неприемлемо делает ему какие-то «предупреждения», хотя сам митрополит и митрополия четко и однозначно заявили, что против насилия. […]