Нарколог назвал правила употребления спиртного в Новый год

Заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев рассказал, что не стоит смешивать различные алкогольные напитки во время празднования Нового года.
Кубарев объяснил это тем, что напитки отличаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством. По словам нарколога, стоит остановить выбор на одном напитке и в течение празднования не менять его и не смешивать с другими.
«Тогда вероятность развития осложнений разного рода – соматических и психических – уменьшается», — отметил Кубарев АГН «Москва».
Также, он подчеркнул, что любое смешивание алкогольных напитков опасно, так как сложно предсказать, как оно подействует.
Нарколог также развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением, он рассказал также, что употребление алкоголя с газировками увеличивает риск развития панкреатита и острого холецистита.
Напомним, в понедельник Роспотребнадзор рассказал, как избежать отравлений в Новый год.
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