В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов

31.12.2019, 12:30, Разное

В воздушных гаванях столичного региона задержали 74 авиарейса. Наиболее сложная ситуация в аэропорту Домодедово, сообщает «Подмосковье сегодня». 

В самом южном аэровокзале столицы задержали 48 и отменили два самолета. Во Внуково задержали 16 авиалайнеров, а в Шереметьево – восемь. Синоптики отмечают, что в последний день 2019 года в Москве и Московской области дует сильный ветер с порывами до 17 метров. Также ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица. 



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Последнее: В воздушных гаванях столичного региона задержали 74 авиарейса. Наиболее сложная ситуация в аэропорту Домодедово, сообщает «Подмосковье сегодня».  В самом южном аэровокзале столицы задержали 48 и отменили два самолета. Во Внуково задержали 16 авиалайнеров, а в Шереметьево – восемь. Синоптики отмечают, что в последний день 2019 года в Москве и Московской области дует сильный ветер с […]

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