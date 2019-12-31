В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов

В воздушных гаванях столичного региона задержали 74 авиарейса. Наиболее сложная ситуация в аэропорту Домодедово, сообщает «Подмосковье сегодня».

В самом южном аэровокзале столицы задержали 48 и отменили два самолета. Во Внуково задержали 16 авиалайнеров, а в Шереметьево – восемь. Синоптики отмечают, что в последний день 2019 года в Москве и Московской области дует сильный ветер с порывами до 17 метров. Также ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица.

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Последнее: В воздушных гаванях столичного региона задержали 74 авиарейса. Наиболее сложная ситуация в аэропорту Домодедово, сообщает «Подмосковье сегодня». В самом южном аэровокзале столицы задержали 48 и отменили два самолета. Во Внуково задержали 16 авиалайнеров, а в Шереметьево – восемь. Синоптики отмечают, что в последний день 2019 года в Москве и Московской области дует сильный ветер с […]