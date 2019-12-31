Путин наградил посмертно спасавшего детей омского подростка

31.12.2019, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» омского подростка, который спасал провалившихся в полынью мальчиков.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Рахимова Артура Данияровича – учащегося бюджетного образовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа №148» (посмертно)», – говорится в соответствующем указе, передает РИА «Новости».

В СУ СК по Омской области сообщали, что 20 апреля 2019 года Артур Рахимов пришел на помощь двум провалившимся под лед восьмилетним мальчикам, подросток сумел спасти одного из них. Самому Артуру не хватило сил выбраться из ледяной воды.

19 декабря представитель центрального аппарата Следственного комитета вручил родителям Артура медаль СК «Доблесть и отвага» посмертно.



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