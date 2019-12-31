Синоптики прогнозируют в Москве снег в новогоднюю ночь

31.12.2019, 12:30, Разное

Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали о погоде, прогнозируемой в Москве в последний день уходящего года. По данным специалистов, жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь ожидают холода и осадки в виде снега.
В течение дня выпавший ранее снег может подтаять и будет пасмурно, но в вечеру прогнозируется снижение температуры, что обусловлено тёплым сектором атлантического циклона. Осадки будут выпадать в смешанной фазе. Температурные показатели ожидаются от 0 до +2˚C, скорость ветра – от 3 до 8 м/сек. Также, по словам синоптиков, 31 декабря в Москве будет низкое атмосферное давление, около 730 мм ртутного столба.

Жителям Подмосковья в новогоднюю ночь стоит ожидать мокрого снега с дождём. Днём температура может варьироваться от -2 до +3˚C, а в ночное время суток – от -5 до 0˚C. В период с 2 по 4 января 2020 года в столицу придёт потепление.



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