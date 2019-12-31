Еще один украинский гроссмейстер планирует покинуть Федерацию шахмат Украины

Украинский шахматист Руслан Пономарев планирует покинуть Федерацию шахмат Украины из-за отсутствия реакции организации на несогласие восьми гроссмейстеров с выбором главного тренера сборной Украины по шахматам. Об этом Пономарев написал на своей странице в Twitter.

«Похоже, что ФШУ [Федерация шахмат Украины] никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию», – написал шахматист.

Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию.

— Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 декабря 2019 г.

5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.

Восемь украинских гроссмейстеров выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.

Федерация шахмат Украины не отреагировала на просьбу, в результате чего украинский гроссмейстер Павел Эльянов в интервью, которое было опубликовано 25 декабря, заявил, что не будет выступать за сборную Украины.

Пономарев является чемпионом мира по шахматам 2002 года, также в составе сборной Украины спортсмен побеждал на шахматных Олимпиадах 2004 и 2010 годов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В воздушных гаванях столичного региона задержали 74 авиарейса. Наиболее сложная ситуация в аэропорту Домодедово, сообщает «Подмосковье сегодня». В самом южном аэровокзале столицы задержали 48 и отменили два самолета. Во Внуково задержали 16 авиалайнеров, а в Шереметьево – восемь. Синоптики отмечают, что в последний день 2019 года в Москве и Московской области дует сильный ветер с […]