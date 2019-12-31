Эксперт оценил заявление сбежавшего из-под ареста в Японии экс-главы Nissan

«Никакой «политической причины» в бегстве Карлоса Гона нет, по-моему, там чистое уголовное дело. Заявления о «преследованиях в Японии», наверное, сделаны для того, чтобы получить политическое убежище в Ливане», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Японии Валерий Кистанов. Так он прокомментировал выступление экс-главы Nissan Карлоса Гона, сбежавшего из-под ареста в Японии в Ливан.

«В Японии судебная система жесткая и неподкупная, поэтому Карлос Гон и рванул в Ливан, тем более, что он сам ливанец по происхождению. Я думаю, отсутствие соглашения о выдаче преступников между Японией и Ливаном также могло быть причиной выбора этой страны, и даже основной. Тут стечение обстоятельств: он и ливанец, и нет такого соглашения», – заметил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Ранее бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон подтвердил свое бегство в Ливан и обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании. В ноябре прошлого года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана (Гон – уроженец Бразилии, и христианин-ливанец по происхождению), и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Ему было запрещено покидать его токийскую квартиру и встречаться с супругой без соответствующего разрешения.

Никаких попыток «избежать несправедливости и политического преследования», о чем сообщил Гон, оказавшись в Ливане, за его побегом не, скорее всего не стоит, полагает Кистанов. «Он никогда никакой политической деятельностью не занимался, ни в какой партии не состоял. Он чистый менеджер», – подчеркнул эксперт. По его мнению, заявления, которые делает экс-глава Nissn, имеют целью избежать уголовного преследования, и получить политическое убежище. Тем более, что между Японией и Ливаном нет соглашений об экстрадиции.

«Такое происходит сплошь и рядом. Как только кого-то из бизнесменов начинают прижимать и преследовать, он тут же начинает говорить, что это по политическим причинам», – добавил Кистанов.

Вместе с тем, нельзя отрицать того, что дело Карлоса Гона уже приобрело международный характер. «Это дело уже вышло на уровень отношений между Японией и Францией», – отметил эксперт. Кистанов напомнил о том, что заявления по этому поводу еще в ноябре сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер, правда, подчеркнул, что высказывать суждения об обвинениях в адрес гендиректора альянса Renault – Nissan – Mitsubishi пока рано, но заверил, что Париж будет работать над сохранением стабильности корпорации Renault.

«Поэтому да, дело будет резонансным. Но никакой политики тут нет, это просто международное крупномасштабное скандальное дело, чисто уголовное», – резюмировал Кистанов.

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