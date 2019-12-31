Посольство США в Багдаде попытались взять штурмом

31.12.2019, 12:26, Новости дня

Сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, протестующие пришли в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками. Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: «Смерть Америке, смерть Израилю!»

Как сообщил телеканал «Аль-Арабийя», посол США в Багдаде уехал в неизвестном направлении.

BREAKING — LIVE: Iraq protesters gather near US embassy in Baghdad, following US conducted air attacks in Iraq and Syria against the pro-Iran Kataib Hezbollah armed group. https://t.co/70rCmk0OA5

— Al Jazeera News (@AJENews) December 31, 2019

Напомним, в результате ударов США 29 декабря по пяти объектам «Хизбаллы» в западном Ираке и восточной Сирии погибли 25 человек, ранения получили около 50 человек.



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Последнее: Сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщили СМИ. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, протестующие пришли в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США. Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали […]

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