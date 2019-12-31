Посольство США в Багдаде попытались взять штурмом

Сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщили СМИ.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, протестующие пришли в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.
Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками. Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: «Смерть Америке, смерть Израилю!»
Как сообщил телеканал «Аль-Арабийя», посол США в Багдаде уехал в неизвестном направлении.
BREAKING — LIVE: Iraq protesters gather near US embassy in Baghdad, following US conducted air attacks in Iraq and Syria against the pro-Iran Kataib Hezbollah armed group. https://t.co/70rCmk0OA5
— Al Jazeera News (@AJENews) December 31, 2019
Напомним, в результате ударов США 29 декабря по пяти объектам «Хизбаллы» в западном Ираке и восточной Сирии погибли 25 человек, ранения получили около 50 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщили СМИ. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, протестующие пришли в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США. Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Олимпийский чемпион поддержал Тутберидзе в конфликте с Плющенко / 16 декабря
- Экономика: Коломойского подталкивают признать Крым российским / 18 декабря
- Путин ушел от вопроса Spieiegel о берлинском убийце / 19 декабря
- АНО «Россия – страна возможностей» наращивает сотрудничество с Казахстаном / 26 ноября
- France 24 — генсек НАТО назвал Россию среди главных угроз альянсу / 30 ноября
- В российском городе учредили должность «котоболита» / 4 декабря
- Прихожане рассказали о странных привычках главы семьи из Химози / 17 декабря
- Песков прокомментировал избиение журналистки при освещении событий на Лубянке / 24 декабря