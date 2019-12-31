Сотрудники «Sputnik Эстония» решили уволиться из-за угроз

Сотрудники «Sputnik Эстония» вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угрозы уголовного преследования, следует из официального заявления пресс-службы МИА «Россия сегодня».
В заявлении указывается, что «из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники «Sputnik Эстония» были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «Sputnik Эстония и МИА «Россия сегодня» поддерживают своих сотрудников в этом решении».
Пресс-служба указала также, что опыт показывает: несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе – реальность.
«Рисковать свободой людей мы не считаем возможным. Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная «вина» журналистов – это работа в российском СМИ», – указано в заявлении.
Сообщается также, что представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил: расширение индивидуальных санкций ЕС против журналиста Дмитрия Киселева на все агентство и журналистов – большая проблема для свободы прессы.
Работа редакции в данный момент приостановлена, но в будущем сайт «Sputnik Estonia» продолжит работу.
«Призываем все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии. Обращаемся, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, «Репортерам без границ». Благодарим журналистское сообщество, общественных деятелей, политиков и международные организации за поддержку коллег. Моральная поддержка очень важна сейчас и понадобится в будущем», – указано в сообщении.
Ранее переводы средств на нужды «Sputnik Эстония» были заморожены, от агентства потребовали освободить арендуемое помещение, а сотрудникам пригрозили уголовным преследованием.
В Эстонии объясняют эти действия европейскими санкциями против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
В понедельник стало известно, что банк Swedbank закрыл счета сотрудников «Sputnik Эстония».
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