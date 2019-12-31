Директор Софии Ротару Сергей Лавров заступился за Аллу Пугачеву после критики Соседова

Не так давно Сергей Соседов резко высказался об Алле Пугачевой и ее концертах. Директор Софии Ротару Сергей Лавров заступился за певицу после критики эксперта.

Как отметил тогда шоумен, артисты должны вовремя уходить со сцены, ведь смотреть на «еле дышащую» Примадонну уже неприятно. Некогда Пугачева отказала журналисту в интервью. Возможно, критика с его стороны в адрес супруги Галкина является следствием обиды. Директора Софии Ротару удивила позиция деятеля искусств. По его словам, творческих людей ценят в любом возрасте. В качестве доказательств Сергей Лавров вспомнил выступления Эннио Морриконе, который много раз прощался с публикой, но иногда радует ее своими концертами. Зрители каждый раз встречают музыканта с восторгом.

Представитель заявил, что украинская исполнительница также является «суперзвездой», как и Пугачева. Он отметил, что для таких артисток возраст не имеет значения. Как сказать деятель, песни знаменитостей слушают не только пожилые лица, но и молодёжь.

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Последнее: Не так давно Сергей Соседов резко высказался об Алле Пугачевой и ее концертах. Директор Софии Ротару Сергей Лавров заступился за певицу после критики эксперта. Как отметил тогда шоумен, артисты должны вовремя уходить со сцены, ведь смотреть на «еле дышащую» Примадонну уже неприятно. Некогда Пугачева отказала журналисту в интервью. Возможно, критика с его стороны в адрес […]