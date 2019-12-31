Молдавия и Газпром продлили контракт на поставку газа

31.12.2019, 12:19, Новости дня

Газпром и Молдовагаз продлили действующий контракт на поставку голубого топлива на год, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Председатель правления Молдовагаз Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, «что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год», говорится в сообщении, передает ТАСС.

В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров сообщил, что цены на газ из РФ для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта.



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Последнее: Газпром и Молдовагаз продлили действующий контракт на поставку голубого топлива на год, сообщила пресс-служба молдавского правительства. Председатель правления Молдовагаз Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, «что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год», говорится в сообщении, передает ТАСС. В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который […]

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