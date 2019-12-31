Молдавия и Газпром продлили контракт на поставку газа

Газпром и Молдовагаз продлили действующий контракт на поставку голубого топлива на год, сообщила пресс-служба молдавского правительства.
Председатель правления Молдовагаз Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, «что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год», говорится в сообщении, передает ТАСС.
В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который был подписан в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря 2019 года. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров сообщил, что цены на газ из РФ для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Газпром и Молдовагаз продлили действующий контракт на поставку голубого топлива на год, сообщила пресс-служба молдавского правительства. Председатель правления Молдовагаз Вадим Чебан проинформировал премьер-министра республики Иона Кику, «что компания продлила контракт с Газпромом на поставки природного газа на один год», говорится в сообщении, передает ТАСС. В настоящее время Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору, который […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полицейский в Екатеринбурге застрелил местного жителя / 24 ноября
- В Госдуме предложили изолировать наркоманов от общества / 2 декабря
- Харьковский предприниматель мог продавать базы данных таможенной службы – полиция / 27 декабря
- В Японии захотели, чтобы спортсмены под флагом РФ выступали на Играх в Токио / 27 декабря
- Роструд напомнил о графике первой рабочей недели в 2020 году / 10 декабря
- Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» после ее призыва не рожать рабов / 30 декабря
- Лукашенко одобрил срочный кредит от Китая / 14 декабря
- Комитет Рады рекомендовал направить законопроект Зеленского о децентрализации в Конституционный Суд / 19 декабря