Путин и Лукашенко обсудили поставку газа и нефти Белоруссии

31.12.2019, 12:19, Новости дня

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь провели телефонный разговор, обсудив поставки нефти и газа в республику, информирует пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Были обсуждены некоторые аспекты развития российско-белорусских отношений и сотрудничества в рамках Союзного государства.

«Подробно рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Там же отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах.

В понедельник Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились поручить правительствам подготовить промежуточный вариант условий поставок газа и нефти в Белоруссию, если этот вопрос не будет решен до 1 января.

Перед этим в Кремле сообщили, что между лидерами РФ и Белоруссии достигнута договоренность о продолжении переговоров по теме газа и нефти по линии хозяйствующих субъектов двух стран.



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