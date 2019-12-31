Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест – директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго»

Импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепа от «Слуги народа» Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

«Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за второе полугодие составил 1142 млн кВт-ч. Поскольку производителям из Украины не разрешено поставлять электроэнергию в Беларусь и РФ – то на эту величину должно быть сокращено производство на ТЭС внутри Украины», – отметила она.

По информации Милютиной, импорт из России и Беларуси во втором полугодии 2019 года более чем в два раза превысил производство электроэнергии на Криворожской ТЭС, где работают 1470 сотрудников.

«Что такое 1142 млн кВт-ч за полгода? Для сравнения приведем отпуск электроэнергии за второе полугодие 2019 года: Криворожская ТЭС – 513 млн кВт-ч (1470 сотрудников), Луганская ТЭС – 624 млн кВт-ч (1340 сотрудников), Приднепровская ТЭС – 710 млн кВт-ч (1320 сотрудников), Добротворская ТЭС 954 млн кВт-ч (1250 сотрудников). То есть фактически по «законам Геруса» путем одностороннего импорта электроэнергии невостребованными оказались 1500 рабочих мест на ТЭС», – отмечает Милютина.

Также импортированные из РФ и Беларуси 1142 млн кВт-ч эквивалентны примерно 550 тыс. тонн угля. При средней производительности 270 тонн на человека этот сделало невостребованными еще 2037 рабочих мест на шахтах и центральных обогатительных фабриках, отмечает директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго».

«В сумме получаем 1500 плюс 2037 равно 3537 рабочих мест. Это реальные цифры. Когда Герус говорит, что импорт – это конкуренция, то в случае с РФ и Беларусью никакой конкуренции нет, есть односторонние поставки с негативным эффектом для рабочих мест внутри Украины, – сообщила Милютина. – Даже самые общие подсчеты указывают на катастрофический урон, нанесенный Украине необдуманными (или, что хуже – осознанными) действиями лоббистов импорта электроэнергии».

Энергетика, Герус и СБУСегодняшний пост обретшего в минувшем году широкую известность «государственного деятеля»… Posted by Iryna Miliutina on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии». Издание «Главком» отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок «на сутки вперед» и оставляет свободный импорт из Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 24 декабря.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепа от «Слуги народа» Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям «ДТЭК Энерго» Ирина Милютина на своей странице в Facebook. «Импорт электроэнергии из […]