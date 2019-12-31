СМИ: Мишель Уильямс беременна и готовится к свадьбе с режиссером Томасом Кайлом

Восемь месяцев назад американская актриса Мишель Уильямс рассталась с мужем, композитором Филом Эльверумом, за которого тайно вышла замуж летом 2018 года. Что послужило причиной развода, не известно — бывшие влюбленные расстались так же тихо, как и поженились. А сегодня стало известно, что Уильям счастлива в новых отношениях с режиссером Томасом Кайлом, с которым познакомилась во время съемок мини-сериала «Фосси/Вердон». И, похоже, у этой парочки все серьезно — Мишель беременна и в будущем году подарит своему избраннику сына или дочку.

На днях пару видели в Лондоне, где сейчас идут съемки второй части супергеройского фильма «Веном», и Мишель принимает в них участие. А в перерыве вместе с Томасом Кайлом ходит по детским магазинам. В одном из детских бутиков Кенсингтона парочку и застали папарацци — Томас и Мишель выбирали одежду для будущего малыша.

Мишель Уильямс и Томас Кайл

Впрочем, это не единственное большое событие, к которому влюбленные готовятся в 2020 году. По сообщению инсайдеров, Томас уже сделал Мишель предложение и в будущем году они собираются сыграть свадьбу. Вполне возможно, что все подробности актриса, как и в прошлый раз, когда выходила замуж за Эльверума, расскажет постфактум.

К слову, этот брак будет вторым не только для Мишель, но и для Томаса. Ранее Кайл был женат на актрисе Анджеле Кристиан. До свадьбы с Филом Эльверумом Мишель Уильямс долгое время жила в гражданском браке с Хитом Леджером, от которого родила дочь Матильду. Сейчас девочке 14 лет.

После трагической смерти Хита Леджера в 2008 году Мишель пыталась построить отношения с актером Джейсоном Сигелом, режиссером Спайком Джонзом, однако все они заканчивались спустя несколько месяцев.

Я никогда не отказывалась от любви, я всегда говорю своей дочке Матильде: «Твой отец любил меня еще до того, как кто-либо посчитал меня талантливой и красивой, до того, как у меня появилась хорошая одежда». Я воспитываю Матильду так, чтобы она чувствовала себя свободной, и теперь благодаря любви я сама ощущаю свободу, —

рассказывала Мишель в интервью Vanity Fair в 2018 году.

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Последнее: Восемь месяцев назад американская актриса Мишель Уильямс рассталась с мужем, композитором Филом Эльверумом, за которого тайно вышла замуж летом 2018 года. Что послужило причиной развода, не известно — бывшие влюбленные расстались так же тихо, как и поженились. А сегодня стало известно, что Уильям счастлива в новых отношениях с режиссером Томасом Кайлом, с которым познакомилась во […]