Собаки нашли в снегу тело россиянина без головы

31.12.2019, 12:12, Новости дня

В Коми уличные собаки нашли тело человека без головы, пишут СМИ со ссылкой на удорский отдел следственного управления СК региона.

Собаки обнаружили тело мужчины 14 декабря на берегу реки Ертом, сообщили в ведомстве, передает «КомиОнлайн».

По мнению экспертов, голову могли отгрызть животные. Погибшим оказался местный житель, его опознала сожительница, мужчина не дошел до дома 200 метров.

На данный момент точная причина смерти не установлена, однако признаков насильственной смерти не обнаружено. По итогам проверки уголовное дело возбуждать не стали.

В ноябре в Саратове собака пронесла объеденную голову человека, позже полицейские нашли в городе ступню в кроссовке.



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Последнее: В Коми уличные собаки нашли тело человека без головы, пишут СМИ со ссылкой на удорский отдел следственного управления СК региона. Собаки обнаружили тело мужчины 14 декабря на берегу реки Ертом, сообщили в ведомстве, передает «КомиОнлайн». По мнению экспертов, голову могли отгрызть животные. Погибшим оказался местный житель, его опознала сожительница, мужчина не дошел до дома 200 […]

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