В Кремле назвали спекуляциями сообщения о переносе послания президента федсобранию

31.12.2019, 12:12, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал спекуляциями сообщения о якобы изначально назначенной дате послания главы государства федеральному собранию на март.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, согласно которым послание президента должно было состояться в марте, но было перенесено на 15 января, в связи с чем в администрации президента сотрудники в связи с этим вынуждены были отменить отпуска.

«Спекуляции», – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президента.

На прошлой неделе Песков сообщил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января, и отметил, что «предметная работа над содержанием только начинается».



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