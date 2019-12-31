Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Переговоры России и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году затянулись и могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

По их данным, по состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России.

«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то, зависит от переговоров», — сказал агентству еще один источник в отрасли.

Как отмечает Reuters, белорусские НПЗ готовятся к последствиям затянувшихся переговоров с конца минувшей недели — предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья. В случае остановки поставок российской нефти в Белоруссию 1 января российским нефтекомпаниям придется перераспределить порядка 2 млн т на другие маршруты.

График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 млн тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 год по сравнению с 4,48 млн тонн в октябре-декабре 2019.

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