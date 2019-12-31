Автоновости: Volkswagen Arteon для России — названы моторы и тип привода

31.12.2019, 12:11, Новости дня

Планы российского офиса марки по выводу на рынок лифтбека Arteon начинают обретать осязаемые очертания: модель обзавелась Одобрением типа транспортного средства. Соответственно, стали известны и некоторые спецификации российского «Артеона».

Volkswagen Arteon представляет собой, по сути, купеобразную модификацию "Пассата" и считается своего рода преемником "четырехдверного купе Passat CC, хотя производитель предпочитает позиционировать его как самостоятельную модель. В Европе "Артеон" продается с 2017 года, а в нашей стране появится только в 2020-м.

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Оснащать его планируется двухлитровым бензиновым турбомотором в двух вариантах мощности. Базовой станет 190-сильная версия (320 Нм), сертифицированная для 95-го бензина, топовой – мотор с отдачей в 280 л.с. и 350 Нм крутящего момента, который придется "поить" уже 98-м. Работать оба двигателя будут с 7-ступенчатым роботом.

Любопытно, что в ОТТС упоминается и полноприводная модификация "Артеона", хотя из документа неясно, для какого именно двигателя производитель предложит полный привод. Зато ясно, что на российский рынок VW Arteon будет поставляться из Германии: изготовителями указаны заводы компании в Эмдене и Цвиккау.

В списке предполагаемого оборудования для новинки указаны колесные диски от 17 до 20 дюймов, мультимедийная система с навигацией, камерами заднего вида и кругового обзора, климат-контроль, круиз-контроль, парковочный ассистент, электролюк в крыше со встроенной солнечной батареей, рейлинги на крыше и система перевозки велосипедов и так далее.



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