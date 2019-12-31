Мнение: Давай за Путина поднимем мы бокалы….













Знаете, что будет, если Путина не будет?

Будет хаос и в стране война.

А что это за люди, что ругают Вову Путина?

Это кто не знает нифига.

Сколько сделал Путин для России не забудем

Он сильнейший в мире президент!

Есть еще Сергей Лавров, есть еще Сергей Шойгу

Тоже крепко держат оборону внешних дел.









Припев:

Давай за Путина поднимем мы бокалы!

За то, что у России Путин президент.

А сколько он летает и на чем летает —

Пусть будет важный и большой секрет.









Давайте пожелаем крепкого здоровья

Володе Путину от каждой стороны!

Пока ругает кто-то на диване президента –

У нас растет могущество страны!









Тюменскую певицу Жанну Прохорихину пригласили выступать в Кремль.

Во время концерта «Зимняя сказка для взрослых» (организатор- канал Шансон-ТВ) певица выйдет на сцену со звездами экстрады — Львом Лещенко, Лолитой, Сергеем Трофимовым и другими.

Как вышло, что всего за год никому не известная исполнительница стала звездой первой величины?

Судьбу Жанны изменила песня, которую она написала для президента России Владимира Путина( слова первого куплета и припева приведены выше)…

Как рассказывала журналистам Жанна, идея песни пришла ей в пять утра. На написание слов она потратила несколько минут, с музыкой помогли знакомые музыканты.

Клип быстро стал популярен в YouTube, и подвергся мощной критике в соцсетях. В частности, телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале назвала тюменскую исполнительницу новым агитатором Путина.

Несмотря на это, вскоре песня попала в ротации федеральных радиостанций. Сама Жанна отрицает связь своей популярности с текстом песни.

При этом исполнительница уверена, что президент РФ знаком с ее творчеством и одобряет его.

Черные береты

Наш президент Владимир Путин

ПервоКонтоИсточник:

Скоро Новый Год…. https://cont.ws/@vmrus1/154085…

Источник: Конт

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