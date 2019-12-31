Мнение: Давай за Путина поднимем мы бокалы….

Знаете, что будет, если Путина не будет?
Будет хаос и в стране война.
А что это за люди, что ругают Вову Путина?
Это кто не знает нифига.
Сколько сделал Путин для России не забудем
Он сильнейший в мире президент!
Есть еще Сергей Лавров, есть еще Сергей Шойгу
Тоже крепко держат оборону внешних дел.
Припев:
Давай за Путина поднимем мы бокалы!
За то, что у России Путин президент.
А сколько он летает и на чем летает —
Пусть будет важный и большой секрет.
Давайте пожелаем крепкого здоровья
Володе Путину от каждой стороны!
Пока ругает кто-то на диване президента –
У нас растет могущество страны!
Тюменскую певицу Жанну Прохорихину пригласили выступать в Кремль.
Во время концерта «Зимняя сказка для взрослых» (организатор- канал Шансон-ТВ) певица выйдет на сцену со звездами экстрады — Львом Лещенко, Лолитой, Сергеем Трофимовым и другими.
Как вышло, что всего за год никому не известная исполнительница стала звездой первой величины?
Судьбу Жанны изменила песня, которую она написала для президента России Владимира Путина( слова первого куплета и припева приведены выше)…
Как рассказывала журналистам Жанна, идея песни пришла ей в пять утра. На написание слов она потратила несколько минут, с музыкой помогли знакомые музыканты.
Клип быстро стал популярен в YouTube, и подвергся мощной критике в соцсетях. В частности, телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале назвала тюменскую исполнительницу новым агитатором Путина.
Несмотря на это, вскоре песня попала в ротации федеральных радиостанций. Сама Жанна отрицает связь своей популярности с текстом песни.
При этом исполнительница уверена, что президент РФ знаком с ее творчеством и одобряет его.
Черные береты
Наш президент Владимир Путин
ПервоКонтоИсточник:
Скоро Новый Год…. https://cont.ws/@vmrus1/154085…
Источник: Конт
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