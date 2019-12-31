Моряки с греческого танкера похищены в Камеруне

Вооруженное нападение на греческий танкер совершено в камерунском порту Лимбе, похищены восемь моряков, один ранен, сообщило министерство торгового флота Греции.

Нападение на танкер HAPPY LADY (регистрационный номер 12183) совершено рано утром, когда судно стояло на якоре в порту. Похищены восемь из 28 членов экипажа, в том числе пять граждан Греции, двое граждан Филиппин и один украинец. Во время происшествия ранен греческий гражданин, передает РИА «Новости».

После похищения оперативный центр портовой службы и береговой охраны немедленно проинформировал МИД Греции.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна 15 августа в составе экипажа грузового судна «Мармалайта».

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