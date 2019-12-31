В Москве перекрыли ряд улиц из-за фейерверков на Новый год

В пресс-службе ЦОДД рассказали о перекрытии ряда улиц в Москве. Движение остановили из-за фейерверков по случаю Нового года.

Соответствующие правила начали действовать 31 декабря с 7-ми утра и продлятся до 5-ти утра 1 января. В разных районах Москвы уже перекрыто движение из-за праздничных фейерверков. Изменения касаются следующих улиц:



Редакция сайта «ОА» поздравляет всех жителей РФ с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками. Пусть у всех будет много сил для достижений в 2020 году, а также исполнятся все желания.

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