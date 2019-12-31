Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации для действий в случае задержки самолета. В ведомстве отметили, что в такой ситуации пассажиры имеют право отказаться от полета, сообщает FlashNord.
При этом авиакомпания обязана будет выплатить клиенту полную стоимость билета даже в том случае, если он является «невозвратным». Кроме того, пассажир может подать заявление на возмещение убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с перевозчика. Также клиент может потребовать с фирмы бесплатное предоставление дополнительных услуг.
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