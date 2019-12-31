Сенцов: Не забывайте про Маркива

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов призвал в размещенном 30 декабря в Facebook видеообращении не забывать про находящегося в итальянской тюрьме украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

«Я проездом во Львове. Хочу поздравить всех львовян с Рождеством и Новым годом… Также поздравить всех нацгвардейцев Украины и лично часть 4114 с этим праздником. Всего вам наилучшего в следующем году, вам и вашим семьям. И еще – не забывайте про Виталия Маркива. Свободу Виталию Маркиву», – сказал он.

Запись он сделал возле въезда в часть Национальной гвардии.

В посте он написал, что планирует встретить Новый год в Карпатах.

Найщиріші привітання з прийдешніми святами від Олега Сенцова. Найщиріші привітання з прийдешніми святами від Олега Сенцова. Posted by Військова частина 4114 on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Украинского нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор Маркиву. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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