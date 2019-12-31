Игрок сборной Украины Яремчук: Не перешел бы в «Зенит» на зарплату €5 млн в год

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу «Вацко Live» сказал, что не перешел бы в российский «Зенит» на зарплату в €5 млн.

«Если бы «Зенит» предложил зарплату €5 млн чистыми в год? Нет, не поехал бы. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно», – сказал Яремчук.

Нападающий сборной Украины сказал, что для него на первом месте стоит футбол, а на втором – деньги.

«Я выбрал Бельгию – это не тот чемпионат, в котором можно заработать большие деньги. Но это правильный шаг, благодаря которому в будущем ты можешь заработать больше», – резюмировал Яремчук.

Украинский нападающий выступает за «Гент» с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету Яремчука 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, где форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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