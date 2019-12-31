Тейлор: Я очень оптимистично настроен в отношении Украины

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, который 2 января покидает Украину, выступил с обращением к украинскому народу. Оно обнародовано в Twitter посольства США в Украине.

Он напомнил, что прибыл в Киев с приходом в Украине новой власти.

«Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было чудесное время… Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Заработал Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии долгое время… Прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, обмен пленными – время моего пребывания в Украине было чрезвычайным», – отметил Тейлор.

Он высказал мнение, что впереди Украину ждут хорошие времена.

«Новые высокопоставленные чиновники из США приезжали и продолжают приезжать в Украину. США демонстрируют сильную поддержку Украине», – подчеркнул дипломат.

Он напомнил о санкциях против российского газопровода «Северный поток – 2». Тейлор подчеркнул, что Украину поддерживают обе партии – Демократическая и Республиканская.

«Я очень оптимистично настроен в отношении Украины», – добавил Тейлор.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Временный поверенный по делам США Тейлор прибыл в Украину 18 июня после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Канал NBC сообщал, что Тейлор 1 января передаст свою должность замглавы миссии США в Украине Кристине Квин и покинет Украину 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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