Россия и Украина подписали документы о транзите газа

«Газпром», «Нафтогаз Украины», «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции страны подписали пакет документов, прозволяющий продолжить транзит газа после 31 декабря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую компанию.

Договоренности предусматривают транзит газа через территорию Украины объемом 225 кубометров газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд.

Помимо этого, РФ и Украина договорились об отзыве всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым нет окончательных решений, и об отказе от возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. «"Нафтогаз" выступает компанией-организатором транзита и берет на себя соответствующие риски», — заявили в «Газпроме».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по контракту на транзит газа Украина получит более 7 млрд долларов.

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Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через украинскую территорию. До этого они достигли «принципиального соглашения» о транзите российского газа. Накануне «Газпром» и Украина договорились об урегулировании претензий Антимонопольного комитета Украины к российской компании на 7,4 миллиарда долларов. До этого она выплатила «Нафтогазу» еще почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: Новая газета

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